За полгода в регионе сорвались более 120 контрактов на капремонт

— Ситуация на строительном рынке сложная. Поставщики строительных материалов отказываются заключать длительные договоры с застройщиками и подрядчиками, так как ждут дальнейшего повышения цен. Ценовая политика таких компаний определяется головными структурами для всей сети. Кроме того, дилеры часто входят в состав крупных корпораций производителей, определяющих стоимость своей продукции, — пояснил Infopro54 координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО «АСОНО»), председатель комиссии Общественной палаты Новосибирской области по вопросам ЖКХ, градостроительства и дорожного комплекса Максим Федорченко. — Мы много общались с металлургами, которые ссылались на то, что цены накручивают посредники. Но чаще всего это их же торговые дома, сидящие на воротах фабрики, — без них металл купить невозможно. В итоге некоторым застройщикам удалось добиться прямых договоров, но цены оказались ненамного ниже, чем с посредниками.

По его словам, драйвером ценового ралли 2020-2021 годов стал рост цен на металл, за которым по цепочке потянулись остальные стройматериалы. В результате сейчас возникли очень большие проблемы с исполнением государственных и муниципальных контрактов по строительству социальных объектов, а также по капремонтам. Себестоимость строительства зачастую превышает цену контракта, то есть подрядчики вынуждены работать в минус, так как стоимость стройматериалов в смете контракта составляет до 70% от общей цены, а рентабельность работы подрядчика не превышает 10%. Эту тему участники рынка обсуждали в середине июня на заседании комиссии Общественной палаты Новосибирской области, а затем на рабочей группе строительного комитета регионального парламента. Уже на тот момент, по словам Федорченко, сорвались более 120 тендеров на капитальный ремонт, то есть большая часть работ, запланированных Фондом модернизации ЖКХ на 2021 год, не будет проведена из-за сезонности.

— Сейчас законодательство вроде бы позволяет пересматривать цену контракта по контрактам свыше 100 млн рублей и сроком исполнения более года, но компании, которые уже попытались этим воспользоваться столкнулись с проблемой: порядка внесения таких изменений нет. Если крупные компании еще могут себе позволить некоторое время работать в убыток, то средний и малый бизнес — нет, а на них приходятся около 95% контрактов, — поясняет Федорченко. — Очень серьезные последствия могут быть по уже заключенным контрактам. Есть опасность, что у подрядчиков закончатся деньги — и они бросят объект, то есть крыша, стены и т.д. будут не закрыты, а тут осень, дождь и снег… Нам сейчас говорят: ну, это же коммерческие риски… О каких коммерческих рисках может идти речь, если цены на материалы поднялись от 50% до 2 раз?! Такие «коммерческие» риски были только в 90- е годы прошлого века.

По его словам, сейчас компании-подрядчики и власти ждут, какое решение будет принято по ситуации на федеральном уровне, в том числе в части финансирования удорожания госконтрактов. Маловероятно, что в региональных бюджетах найдутся такие средства. Изменения в 44-ФЗ, которые предлагают внести участники рынка, тормозятся на уровне Минфина РФ, заявляющего, что закон работает нормально. Некоторые предложения представители строительной отрасли пытаются продвинуть на региональном уровне. В частности, Общественная палата на минувшей неделе направила в региональный парламент, замгубернатору Сергею Семке и в Министерство ЖКХ предложения по снижению рисков неисполнения договоров по капремонту в условиях существенного роста цен на стройматериалы.

В частности, предлагается установить срок оплаты выполненных работ не более 30 дней с даты подписания Фондом модернизации ЖКХ акта о приемке. Сейчас на промежуточные платежи отводятся не более 100 дней после подписания актов выполненных работ, на окончательный расчет — в течение 210 дней.

— В условиях значительного роста цен такой длительный срок оплаты критичен для подрядчиков. У регионального оператора есть право самостоятельно определять срок расчета за выполненные работы на основании заключенного договора, — подчеркивает Максим Федорченко.

Он также отмечает, что в стандартном договоре раздел «Ответственность сторон» содержит дискриминационные условия для подрядчиков. Выплата избыточных неустоек снижает их финансовую устойчивость и может помешать исполнению текущих контрактов в условиях резкого роста цен на стройматериалы. Для сравнения: неустойка за просрочку обязательств подрядчика составляет 0,1% за каждый день просрочки от стоимости невыполненных работ. Но если просрочку допускает Фонд, то неустойка составляет 1/300 от ставки рефинансирования ЦБ РФ в день неуплаченной суммы (0,018% за каждый день).

— Мы предложили установить одинаковый размер ответственности фонда и подрядчиков: 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ на день уплаты неустойки от стоимости невыполненных или неоплаченных работ, — пояснил собеседник Infopro54. — Кроме того, мы предложили в договорах прописать, что Фонд перечисляет подрядчикам аванс на приобретение стройматериалов в течении 30 дней после заключения договора (сейчас — в течение 50 дней, не более 30% от цены договора) в размере не более 30% от цены договора, с обязательным обеспечением аванса банковской гарантией.

В списке предложений также указывается приведение в соответствие договора регионального Фонда модернизации ЖКХ с постановлением правительства РФ №615. В частности, сейчас фонд требует от подрядчика, работающего по УСН, подписывать допсоглашение при снижении цены договора по соглашению сторон, если компания хочет получить оплату раньше установленных сроков (100 и 210 дней). В 44-ФЗ указывается, что контракт заключается и оплачивается заказчиком по цене победителя закупок вне зависимости от применяемой им системы налогообложения.

Кроме того, комиссия предложила Министерству ЖКХ осуществлять регулярный мониторинг для своевременного исключения из реестра квалифицированных подрядных организаций компаний, прекративших членство в саморегулируемых организациях (СРО).

— Постановлением правительства РФ №615 прописано, что к конкурсам по капремонту могут допускаться компании, которые входят в саморегулируемые организации (СРО). За последние 3 года фонд заключил 8 договоров на выполнение работа по капремонту с организациями, являющимися членами СРО «Ассоциация строительных организаций Новосибирской области»» (СРО «АСОНО»), но их членство было приостановлено, они не могли заключать такие договоры, — говорит Федорченко. — Мы напомнили, что СРО не несет субсидиарную ответственность за качество и сроки исполнения работ организациями, которые не являются их членами.

Зампредседателя комитета по ЖКХ регионального парламента Дмитрий Козловский рассказал Infopro54, что предложения, направленные Общественной палатой, рассматривались на заседании попечительского совета Фонда модернизации ЖКХ в комитете. Совет поддержал предложение об увеличении авансов с 30% до 50% от стоимости договоров. Кроме того, принято решение детально изучить ситуацию с подрядчиками, работающими по УСН.

Судя по информации, размещенной на сайте Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области, на 2021 год по действующему краткосрочному плану реализации программы запланированы работы по 631 многоквартирному дому, в том числе по 508 домам, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества по состоянию на 01.07.2021 года составляло 28%.