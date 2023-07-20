Чем обернется запрет на самовыгул кошек, рассказал эксперт

На днях Госдума приняла в третьем чтении закон о безнадзорных животных. У россиян, имеющих домашних питомцев, наибольшее количество вопросов вызвал запрет на самовыгул кошек. Если с собаками все понятно, то припомнить случаи, когда кошки нападали на людей, довольно сложно. Тогда зачем же они в законе?

Депутат Госдумы Владимир Бурматов, один из авторов законопроекта, в беседе с КП-Новосибирск объяснил запрет на самовыгул котов в стране.

По его словам, все дело в неконтролируемой рождаемости. Домашние коты и кошки скрещиваются с уличными, вследствие чего потомство потом живет в подвалах, что только усугубляет проблему.

Чем же обернется для владельцев ситуация, если кошка все-таки сбежит через форточку. Будут ли за это штрафовать?

Владимир Бурматов уточнил, что штрафы в законе не прописаны. Но теперь субъекты РФ будут вправе вносить в свои региональные Кодексы об административных правонарушениях те или иные меры наказания, какие сочтут правильными с учетом ситуации на своей территории.

При этом парламентарий добавил, что под понятием «самовыгул» подразумевается ситуация, когда хозяин домашнего питомца не контролирует его поводком, переноской или просто не держит на руках.

Ранее редакция сообщала, что за выгул собак без намордника придется заплатить штраф.