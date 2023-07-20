В Новосибирске на две полосы сузят улицу Советское шоссе

В Новосибирске с 20 июля по 4 августа на две полосы сузят улицу Советское шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Гормост».

— Проезжую часть сузят на участке от улицы Мира до улицы Петухова. Сужение связано с новым этапом ремонта трех автодорожных путепроводов, — отметили в организации.

Автомобилистам будут доступны одна полоса с улицы Петухова и одна полоса с улицы Мира.

Напомним, что в Ленинском районе Новосибирска будет затруднен проезд по улице Серафимовича из-за ремонта теплосетей. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте мэрии.

С 28 июля по 30 октября на улице Серафимовича ограничат движение на участке от пересечения с улицей Титова до здания № 18, литера Ц по улице Титова — там находится проходная, КПП. На автодороге сузят проезжую часть на три метра.

Ранее редакция сообщала о том, что до 10 сентября ограничат проезд по улице Бориса Богаткова в Новосибирске.