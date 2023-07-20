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Рассказать о сибирском характере – продолжается приём работ в номинацию сенатора РФ Александра Карелина «Герой нашего времени»

  • 20/07/2023, 11:14
Имена многих жителей Сибири вписаны в историю России, как примеры высокой нравственности, стойкости и мужества, подлинной доброты, преданной любви к Отечеству.

Рассказать о сибирском характере – продолжается приём работ в номинацию сенатора РФ Александра Карелина «Герой нашего времени»«Золотой фонд России – это сибиряки по своим ценностям и моральным качествам», – убежден Президент Российской Федерации Владимир Путин. В Сибири «уникальная экосистема и уникальные люди», подчеркнул глава государства.

Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» продолжает приём работ в номинацию «Герой нашего времени», учрежденную в 2009 году сенатором Российской Федерации, Героем России, членом жюри проекта Александром Карелиным. За годы своего существования номинация завоевала заслуженную любовь и признание участников главного журналистского соревнования Сибири. Традиционно в ней представлены истории о людях, которые примерами личного или профессионального успеха умножают силу, авторитет и богатство нашей страны.

Победа в номинации присуждается за материалы, посвящённые сибирякам-профессионалам разных сфер деятельности – медицинской, образовательной, научной, производственной, спортивной, тем, кто занимается общественной деятельностью, а также людям, которые являются хозяевами собственной судьбы и умеют быть успешными в своем деле. Каждый из «Героев нашего времени» уникален, и авторы публикаций соревнуются в лучшем представлении их жизненного пути.

 «Сибирь ПРО» – уникальный проект, открывающий содержание понятия «сибирский характер», – считает Александр Карелин. – Это замечательные истории успеха, преодоления, поиска гармонии и счастья, смысла жизни людей родившихся и выросших здесь и тех, кто волею судеб, оказался здесь и всей душой прикипел к нашему суровому, таинственному краю. Особые слова признательности журналистам печатных и электронных изданий – за верность профессии. Продолжая традиции отечественной публицистики, вы выходите за рамки информационных жанров и мастерски пишете портреты земляков, создаёте жизнеутверждающие публикации о примерах искреннего служения и искренней любви к Родине, верности своему призванию».

Победителем номинации в семнадцатом сезоне конкурса был признан Дмитрий Иванов, корреспондент телеканала «ОТС» (Новосибирская область), за интервью с Героем России Анатолием Квашниным, записанным в конце ноября 2021-го года. Генерал армии в последние годы редко общался с прессой, но в данном случае согласился поговорить, и даже надел парадный мундир с орденами и медалями. В интервью Анатолий Васильевич вспоминает о своей жизни, показывает рабочий кабинет, домашнюю библиотеку, рассказывает, почему остался жить в Новосибирске. В начале января 2022-го года Анатолий Квашнин скончался от последствий коронавируса. Интервью позволило сохранить частицу памяти о человеке, который на протяжении всей жизни служил Родине.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.

Фото предоставлено организаторами конкурса

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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