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Чем прирастает город?

  • 01/04/2021, 15:15
glavnaya_tihomirov
Новосибирск, несмотря на кризисы и пандемию, активно строится. Причем современная жилая недвижимость меняется в сторону повышения качества и класса.

«Муравейниками» на окраинах, похоже, мегаполис уже обеспечен. Тенденции градостроительства 21 века — возводить здания не только красивые, но и комфортные. Удобные во всех отношениях — локация дома, планировка квартир, пространство вокруг, наполнение жилых комплексов полезными и приятными сервисами.

Что и где появится в ближайшие годы? Строительный концерн «Мета» обнародовал планы по строительству новых жилых комплексов комфорт- и бизнес- класса на разных площадках Новосибирска и пригородов.

В проектах на 2021 год у компании «Мета»:

Городская резиденция «Тихомиров» — два дома-башни бизнес-класса (25-29 этажей) на ул. Лескова, 17/1. В шаговой доступности — ТРЦ «Аура», до него можно дойти за 5 минут, до станции метро «Октябрьская» — за 15 минут, а до площади Ленина — за 20. Высотки объединены первым этажом с административным блоком и общественными пространствами.

Планировки квартир выверены архитекторами и дизайнерами, площади от 37 до 71,5 кв.м, с теплыми лоджиями и высокими потолками, в трехкомнатных квартирах — дополнительные санузлы.

Предусмотрены зона лобби, консьерж-сервис, а также зона лайфворкинга (так называется коворкинг для жильцов дома), детская игровая комната и комьюнити-центр. Новоселам также понравятся расположенные в местах общего пользования кладовые, колясочные, велосипедные и мойка для животных.

Кроме вместительного просторного подземного паркинга будет также зона для подачи такси и отдельный выход к ней. А снаружи — уютный двор, безопасные детские площадки, скалодром, коворкинг, зоны отдыха взрослых, площадка для выгула собак.

Сервисные апартаменты «МЕСТØ» в центре города, на ул. Ипподромской, напротив ТРЦ «Аура». Это совершенно новый для Новосибирска формат, по сути — дом с гостиничным обслуживанием. Апарт-отель «МЕСТØ» интересен инвесторам, которые, купив жилье, будут сдавать его внаем. К услугам жильцов-арендаторов — многочисленные сервисы: лобби, где можно посидеть с гостями или с лэптопом, круглосуточный консьерж, готовый заказать для гостей такси, уборку юнитов, передать посылку или ключи, отдать вещи в химчистку и тому подобное.  Предусмотрены общие зоны для встреч, работы, спорта, отдыха.  Для арендодателей предложено сервисное управление, то есть управляющая компания возьмет на себя все административные и организационные задачи: показ квартир, заселение жильцов, контроль за использованием апартаментов, своевременной оплатой и т.д.

Новые жилые комплексы начнут возводиться и в научных городках: один из них в Краснообске, рядом с дендропарком, планируется 8-этажный дом с квартирами эргономичной планировки, отдельными кладовыми, колясочными, продуманным стрит-ритейлом; а также загородный жилой комплекс TESLA PARK в поселке Ложок,  представляющий собой несколько 4-этажных домов с квартирами от 35 до 86 кв.м, с верандами, лоджиями, лифтами, колясочными и дендро-дворами, где есть зоны для отдыха, спорта, барбекю, игр и общения.

Посмотреть на комфортное жилье можно не только в проектах.

Например, дом на реке «Маяк», находящийся в пяти минутах неспешной ходьбы  от Михайловской набережной, уже сдан.

Квартиры эргономичной планировки, с теплыми лоджиями и прекрасным видом. Прибавьте сюда расположенные вне квартир кладовые для хранения вещей «отложенного спроса», колясочные, душевые для домашних питомцев и сквозные подъезды. И все на своих местах: машины — на подземной парковке, дети — на игровых площадках, взрослые гуляют в уютном дворе, а собаки — на своей поляне.

Общее во всех проектах, кроме комфорта, — их красота. Но руководитель группы компаний «Мета» Владимир Мартыненков не выдает имена авторов.

— Раньше мы работали с архитекторами из Германии, — ответил он на вопрос журналиста Infopro54. — Не из снобизма, а потому что нам нужны были высококлассные специалисты, но теперь подросли наши зодчие. Имена пока не скажу, коммерческая тайна.

Офис продаж:
Новосибирск, ул. Красный проспект, 37 (5 этаж)
тел.: +7 (383) 388-58-32
tikhomirov.life
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Застройщик: ООО СК «МЕТА» Проектные декларации на сайте Наш.дом.рф
Застройщик: ООО «МЕТА-АПАРТАМЕНТЫ»Проектные декларации на сайте Наш.дом.рф
Застройщик: ООО СК «МЕТА-ОБСКАЯ» Проектные декларации на сайте Наш.дом.рф
Застройщик: ООО СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН «МЕТАПРИБОР»
Проектные декларации на сайте Наш дом.рф

 

 

 

 

 

 

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : недвижимость МЕСТØ Маяк Краснообск ЖК Тихомиров ГК Мета апартаменты TESLA PARK


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