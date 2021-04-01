Топ-5 самых продаваемых брендов Новосибирской области снова возглавил Toyota

Средняя цена подержанных автомобилей в регионе в первые три месяца 2021 года составила 399 000 рублей. Это на 40,0% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 24,7% больше, чем в предыдущем квартале. Увеличение стоимости на вторичном авторынке стало следствием нескольких факторов, среди которых рост цен на новые автомобили, колебания валютных курсов и повышение спроса на вторичном авторынке, поясняют эксперты Авито Авто.

В I квартале 2021 года первое место среди самых востребованных марок Новосибирской области занял Toyota со средней ценой в 425 000 рублей. На втором месте – ВАЗ (LADA) (средняя цена – 80 000 рублей), на третьем – Nissan (средняя цена – 390 000 рублей). Четвертую позицию занимает Honda (средняя цена – 390 000 рублей), а пятую – Hyundai (средняя цена – 600 000 рублей).

В целом по России средняя стоимость подержанных автомобилей в I квартале 2021 года, согласно данным Авито Авто, выросла на 6,7% по сравнению с IV кварталом 2020 года и на 14,3% по сравнению с I кварталом 2020 года. В итоге средняя цена автомобиля с пробегом в стране составила 320 000 рублей.

Лидером по доступности подержанных автомобилей по итогам первых трех месяцев 2021 года стал Алтайский край (средняя цена – 205 000 рублей), на втором месте – Омская область (средняя цена – 225 000 рублей), на третьем – Кировская область (средняя цена – 240 000 рублей).

Как и ранее, покупатели подержанных автомобилей в России отдают предпочтение машинам малого (В) и среднего (С) классов. На третьем месте – кроссоверы (SUV), на четвертом – большие семейные автомобили (D). По всей России на эти четыре сегмента пришлось 80,8% продаж за I квартал.