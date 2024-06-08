Чемодан-трансформер для перевозки детей времен СССР продают в Новосибирске

В Новосибирске выставили на продажу детскую коляску-трансформер Мотылек времен СССР.

Продавец обозначил цену в 10 тысяч рублей на одном из бесплатных сайтов объявлений.

Коляска для нынешнего поколения весьма необычная по дизайну и непривычная в современном обиходе. Нехитрым движением детское средство передвижения можно сложить в виде чемодана с ручкой, который не займет много места. Ручка у ретро-конструкции выдвижная и служила как для переноски, так и для толкания.

«Мотыльки» выпускали в далеких 70-х в Кирове. Стоили они по тем временам бешенных денег — 40 рублей. Хоть и весили они почти 7 килограммов, однако, для молодых родителей они были просто спасением. Коляски удобно было хранить дома и брать с собой в путешествие с детьми.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске выставили на продажу деревянный Mercedes-Benz. За изготовленное новосибирскими умельцами с Youtube-канала «Garage54» запросили 10 миллионов рублей.