Деревянный Mercedes-Benz продают за 10 миллионов рублей в Новосибирске

В Новосибирске продают Mercedes-Benz G-класса из дерева. Он построен на базе УАЗа.
Как сообщается в объявлении, кузов состоит из дерева, а в салоне только одно кресло – водительское.
Авто было изготовлено новосибирскими умельцами с Youtube-канала «Garage54». Они занимаются тюнингом различных автомобилей.
За подобный «отечественный» аппарат хозяин просит 9,9 миллиона рублей.
— Можно ездить, можно на дрова, — отмечается в объявлении.
Однако стоит учитывать, что поставить на учет автомобиль не получится.
Ранее редакция сообщала о том, что швейцарские часы за 2,8 млн рублей продает житель Новосибирска.
Источник фото: сайт Авито
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