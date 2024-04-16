Деревянный Mercedes-Benz продают за 10 миллионов рублей в Новосибирске

В Новосибирске продают Mercedes-Benz G-класса из дерева. Он построен на базе УАЗа.

Как сообщается в объявлении, кузов состоит из дерева, а в салоне только одно кресло – водительское.

Авто было изготовлено новосибирскими умельцами с Youtube-канала «Garage54». Они занимаются тюнингом различных автомобилей.

За подобный «отечественный» аппарат хозяин просит 9,9 миллиона рублей.

— Можно ездить, можно на дрова, — отмечается в объявлении.

Однако стоит учитывать, что поставить на учет автомобиль не получится.

Ранее редакция сообщала о том, что швейцарские часы за 2,8 млн рублей продает житель Новосибирска.