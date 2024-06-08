Водитель иномарки наехал на 5-летнего велосипедиста в Новосибирске

В Новосибирске 5-летний мальчик на велосипеде попал под колеса автомобиля. Авария произошла в одном из дворов Ленинского района города днем 8 июня.

По информации Госавтоинспекции, 28-летний мужчина на автомобиле Toyota Corolla ехал по внутридомовой территории дома № 9 по улице Ясный Берег. В пути следования он совершил наезд на мальчика-велосипедиста, пересекавшего в это время проезжую часть.

— В результате ДТП пострадал 5-летний ребенок, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, — рассказали в городском ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске водитель мусоровоза сбил на пешеходном переходе 85-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.