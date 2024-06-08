«Могло привести к слепоте»: в Новосибирске врачи спасли женщину-стилиста с 10-летней опухолью головного мозга

Хирурги Новосибирского НИИТО провели сложнейшую операцию по удалению опухоли головного мозга у 44-летней женщины.

44-летняя Ирина* заметила отеки с левой стороны головы еще 10 лет назад. Однако постоянно затягивала с походом к врачу.

— Дело в том, что у меня не было никаких болей и физического дискомфорта. Но в последнее время начала расти опухоль — все больше и больше. Я не могу сейчас ответить, почему я затянула с обращением, я понимаю, что была не права — но меня ничего не беспокоило, не болела голова. Почему-то я долго не могла на себя критически взглянуть, увидеть, насколько деформирована была часть виска, насколько это исказило глаз, — пояснила Ирина.

Когда в 2024 году область виска с левой стороны уже была сильно деформирована и прическа не могла скрыть очевидное, женщина обратилась к врачам НИИТО, чтобы выяснить первопричину.

Ирина сдала все анализы и прошла необходимые дообследования, по результатам которых было выявлено большое новообразование в лобно-височной области слева размером 8×8×3 см. Опухоль сопровождалась выраженным гиперостозом — патологическим утолщением объёма костной ткани.

Врачи провели сложнейшую операцию, которая длилась порядка 9 часов.

— Основная сложность заключалась в удалении костного гиперостозного компонента, достаточно большой массы, что потребовало применения большого количества разного инструментария и техник. После удаления костных компонентов мы удалили саму опухоль, — пояснил врач-нейрохирург Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, кандидат медицинских наук Сергей Мишинов.

Доктор рассказал, что во время операции была использована жировая ткань пациентки, взятая из передней брюшной стенки. Финальным этапом выполняется краниопластика стандартной титановой пластиной для закрытия объёмного дефекта черепа.

— В случае Ирины дальнейшее затягивание могло привести к функциональным потерям, в том числе к слепоте. Поэтому медлить с обращением к врачу, безусловно, — отметил Сергей Мишнов.

Через две недели после операции отек начал спадать, а состояние пациентки улучшаться.

Поначалу у Ирины двоилось в глазах и была расфокусировка зрения. Но врачи ее успокоили — мозгу нужно заново привыкать к нормализации положения глазных яблок.

После выписки Ирина планирует купить красивый парик.

— Я работаю в сфере красоты, и от некоторых клиентов не скрылось то, что у меня такая ситуация. Кто-то из них в знак поддержки даже тоже пообещал подстричься налысо. Я не думала, что нужно будет полностью сбрить волосы, поплакала даже, когда надо было прощаться с волосами. Наверное, это в целом от переживаний такая реакция была, — делится она.

Женщина уверена, что дома она вернется в свою привычную жизнь, а семья ей в этом поможет.

— Супруг и дочка очень ждут меня, это мне помогает, конечно. Потом поедем на дачу, будем отдыхать. А в августе или осенью уже, возможно, вернусь к работе — там будет видно, — говорит Ирина.

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* Имя героине изменено по ее просьбе.