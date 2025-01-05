Чемпионат и первенство по ездовому спорту пройдет в Новосибирской области

В субботу, 11 января, в Новосибирской области пройдет чемпионат и первенство по ездовому спорту — «Рождественский заезд» (6+). Он состоится 11 января на лыжной базе в Бердске.

Организаторы разработали несколько дисциплин для соревнований, включая нарта-спринт, лыжи-спринт, хэппи-дог и детские старты.

— Мы открыли отдельную категорию для участия в состязаниях спортсменов-инвалидов и участников СВО, — добавили организаторы.

Для каждого заезда длина трассы отличается.

Чемпионат и первенство по ездовому спорту проводится в Новосибирской области более 10 лет. Соревнования собирают участников из разных городов России, в том числе из Новосибирска, Барнаула, Томска, Омска и Красноярска. Спортсмены привозят с собой не только сибирских хаски, но и якутских лаек, аляскинских маламутов и ирландских сеттеров.

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