Кинолог Анатолий Котенко рассказал, как защититься от агрессивных собак

Новосибирцы периодически жалуются на бездомных собак, которые сбиваются стаями и порой ведут себя очень агрессивно. Как правила, в таких ситуациях люди начинают паниковать и совершать хаотичные действия. Руководитель кинологического центра «Барс» Анатолий Котенко рассказал корреспонденту редакции Om1 Новосибирск, как нужно вести себя при встрече со стаей собак и как минимизировать риск нападения.

Эксперт объяснил, что должно насторожить в поведении собак, а в какой ситуации не стоит поддаваться панике. Так, если четвероногие бегут и громко лают, но делают это медленно, будто натянуто, то с очень большой долей вероятности они сами чего-то опасаются и вовсе не собираются нападать. А вот когда собака молча и стремительно приближается, то она точно готова укусить. Такое поведение указывает на уверенность животного и его намерение защитить свою территорию.

При встрече с собакой нужно помнить, что любое животное ориентируются на движение. Поэтому, чтобы избежать нападения, не нужно совершать резких движений, бежать или размахивать руками. Лучше всего встать у какого-либо препятствия, например, у стены или забора. Визуально это поможет создать дополнительную защиту.

Котенко объясняет, что у собак не хватает смелости нападать на человека открыто. Как правило, они заходят сзади, пытаясь схватить за ноги или за пятки.

— В такой ситуации можно встать к забору и не двигаться. Собаки подбегают и не могут понять, что происходит, потому что не видят никаких движений. Они лают, чтобы вызвать какие-то действия со стороны человека, но тот не двигается, и это сбивает собак с толку, — говорит он.

Если это не помогло, и собака продолжает атаковать, то можно взять палку или другой подходящий предмет, но действовать при этом очень осторожно.

Анатолий Котенко рассказал и о том, как ребенку защитить себя от нападения собак. Детям эксперт рекомендует использовать газовый баллончик. При этом ребята должны знать правила его эксплуатации.

— Если распылить баллончик против ветра, то можно случайно попасть на себя или на другого человека, что может вызвать дискомфорт, — говорит он.

Помимо баллончиков можно использовать электрические шокеры. При этом удар током может и не потребоваться: если включить шокер перед собакой, то это может отпугнуть её одним звуком. Родители должны объяснить своим детям и основные правила безопасности: не убегать, не кричать и не делать резких движений. Лучше всего оставаться спокойным и неподвижным.

Эксперт добавляет, что агрессия собак чаще всего является следствием страха. Если собака чувствует опасность, то она убегает или нападает. И здесь важно понимать, что маленькие дети не способны создать такую угрозу, чтобы собака решила убежать. Если в этой ситуации ребёнок начнет двигаться или кричать, то сможет спровоцировать четвероногого на агрессию.

В качестве щита эксперт рекомендует использовать сумку, ведь собака будет стараться укусить тот предмет, который ближе всего. А вот использовать психологические приёмы для отпугивания собак детям Котенко не советует.

— Взрослые могут попытаться выглядеть более крупными и угрожающими. Однако для детей такие методы могут сработать иначе. Подобные действия могут вызвать ещё большую агрессию со стороны собак.

Ранее редакция сообщала о том, что компенсацию за нападение собаки получит ребенок в Новосибирской области.