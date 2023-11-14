Чемпионкой России по боксу стала конвоир ГУФСИН Новосибирской области

Наталья Самохина завоевала бронзу на чемпионате России по боксу среди женщин в категории до 54 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области.

— На ринге младший инспектор комендантской службы Управления по конвоированию продемонстрировала техничный бокс, — отметили в сообщении.

Сам чемпионат завершился в Уфе. Всего на чемпионате выступало порядка 174 участников из 49 регионов страны. Они боролись в течении восьми дней за право быть лучшими.

Напомним, что женский волейбольный клуб «Забайкалка» попал на второй тур чемпионата России по волейболу в Куйбышеве Новосибирской области. Тур пройдет 13-19 ноября. Во втором туре команда сыграет с клубами из Иркутска, Куйбышева, Барнаула, Владивостока и Хабаровска.

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