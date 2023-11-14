ХК «Сибирь» сыграет домашний матч с «Торпедо»

ХК «Сибирь» сыграет матч против нижегородской «Торпеды». Об этом сообщает пресс-служба команды в ВКонтакте.

В комментариях под записью болельщики активно обсуждают предстоящий матч:

– Даже не знаю, что сказать. – Сегодня внуку ровно 5. Не вздумайте проиграть! – Надежда умирает последней, но команда умеет удивить.

Обе команды сыграли 32 матча в рамках КХЛ. «Сибирь» имеет 9 побед в основное время, одну в овертайме и три в серии буллитов. ХК «Торпедо» побеждал 14 раз в основное время, три раза в овертайме и дважды по буллитам. Разница шайб: 83:93 в пользу нижегородцев.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» проиграл «Металлургу» в гостевом матче.