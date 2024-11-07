Чемпионом России по фехтованию на колясках стал новосибирец

Михаил Карпов из Новосибирска стал абсолютным чемпионом России по фехтованию на колясках с рапирами. Он одержал победу на Кубке абсолютных чемпионов, который прошёл 6 ноября в Уфе.

Как сообщает Ассоциация паралимпийского фехтования, в финальной схватке Михаил одержал победу над Вадимом Шенфельдом из Омской области. Третье место занял Никита Нагаев из Башкортостана.

Михаил Карпов, 42-летний уроженец алтайского села Аксеново, после окончания школы отправился служить в армию. Там он попал в спецназ. Спустя год, во время командировки в Чечню, он получил серьёзное ранение и ему ампутировали ногу. Боец был награждён Орденом Мужества и медалью, посвящённой 70-летию ГРУ. После этого он переехал в Новосибирск, поступил в колледж и начал заниматься спортом.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы завоевали 11 медалей на первенстве России по конному спорту.