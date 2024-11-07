Ограничение движение транспорта из-за метели ввели на трассе под Новосибирском

Снег и сильный ветер, достигающий скорости 25 м/с, стали поводом для перекрытия федеральной трассы «Иртыш» в Новосибирской области. Ограничения движения ввёл Сибуправдор.

— В границах Новосибирской области с 947 по 1454 км ограничено движение пассажирского и грузового транспорта на федеральной автодороге Р-254 с 16:00 до 21:00 7 ноября. Время ограничений может быть увеличено по причине действия неблагоприятных условий, — говорится в сообщении на сайте Управления.

В ведомстве добавили, что ограничения видимости на автодороге до 50 метров. Дорожные службы в усиленном режиме ведут противогололедную обработку дорожного покрытия.

Сибуправдор предупреждает всех водителей о том, что сильный ветер, метель и мокрый снег могут стать причиной аварий и просят соблюдать особую осторожность, особенно на участках с работающей дорожной техникой.

Напомним, разбушевавшийся 7 ноября ветер оборвал линии электропередач в 11 районах Новосибирской области. Больше всех досталось Колыванскому, Мошковскому, Сузунскому и Северному району, а также Новосибирской агломерации. Многочисленные аварии сейчас ликвидируют 40 бригад электриков и почти 60 единиц техники.

Стихия устроила разгул и по Новосибирску: ветром сорвало кровлю с постройки на улице Золотодолинской и с жилого дома №42 по улице Крамского. Часть конструкции повредила несколько машин. Также перед НОВАТом местные жители заметили оторванную часть рекламной конструкции. Кроме этого, в ночь на четверг ветер опрокинул остановку на Большевистской.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптики предупредили об ухудшении погоды в Новосибирской области.