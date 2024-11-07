Кредиторы аквапарка Новосибирска поменяли конкурсного управляющего

На собрании кредиторов ООО «ВДТ Строй», созванного по инициативе нового кредитора ООО «Сеан», принято решение о замене конкурсного управляющего. От дела о банкротстве компании, которая является собственником новосибирского аквапарка «Аквамир» и его инфраструктуры, отстранён Дмитрий Воронин. На должность конкурсного управляющего назначен Артем Кильчик, говорится в сообщении, размещенном на сайте раскрытия информации.

— Общее число голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, согласно реестру требований кредиторов ООО «ВДТ СТРОЙ», составляет 2,9 млрд рублей, из них 2,66 млрд принадлежит кредиторам, требования которых обеспечены залогом имущества должника, — уточняется в сообщении. — На общем собрании присутствовали кредиторы, который принадлежит 2,65 млрд рублей требований, обеспеченных залогом и 90,28 % от общего числа голосов конкурсных кредиторов, включенных в реестр на дату проведения собрания. Собрание кредиторов признано правомочным.

В карточке арбитражного управляющего работа с МУП «УК ЖКХ» Бердска, научно-исследовательский центр «Сибстройреконструкция», ООО «Машзавод №1», ДНТ «Белые Россы» и т.д.

Напомним, новосибирская компания «Сеан» 30 сентября и 2 октября заключила с ПАО Сбербанк два договора залога имущественных прав. Судя по публикации, размещенной на сайте раскрытия информации, речь идет об открытии невозобновляемой кредитной линии, включая права, обеспечивающие исполнение требований в реестре требований кредиторов основателя группы «Кварсис» Петра Овчинникова, а также компаний ООО «ВДТ Строй» и ЗАО «Кварсис-Инвест». К «Сеан» перешли права требования ООО «ФПО «Доверие», Павла Минакова, Василия Гончарова, Андрея Кынчина, а также АО «БАНК «СНГБ».

ООО «ВДТ Строй» и ООО «Кварсис Инвест» ранее входили в группу компаний Аквапарк «Аквамир» был построен в Новосибирске в 2016 году. Его площадь составляет 35 тыс. кв. м. Инвестиции в проект превысили 4,5 млрд руб. В сентябре 2020 года застройщик аквапарка ООО «ВДТ Строй» (входит в ГК «Кварсис») по заявлению «Межтопэнергобанка», был признан банкротом. Долг компании по кредитному договору составил 2,18 млрд рублей. В апреле 2022 года имущество аквапарка «Аквамир» выставили на торги со стартовой ценой 2,1 миллиарда рублей. В лот входили здание развлекательного центра, земельное владение, недостроенная гостиница, оборудование для общепита, права на товарные знаки. Торги тогда не состоялись из-за отсутствия заявок. В марте 2023 года торги вновь провалились.

В июне 2023 года арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Аквапарк Аквамир». Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Аквапарк Аквамир».

От компании «Сеан» в заседаниях суда принимала участие директор ООО «УК АФК-Капитал» Юлия Горшенина. По данным Seldon.Basis, этой компании принадлежит 100% ООО «Сеан». Ранее Горшенина была учредителем «УК АФК-Капитал». На данный момент информация о ключевом собственнике компании закрыта, 0,99% акций принадлежит компании «Дамеер -ФЗКО» (компания свободной зоны, ОАЭ) . Юлия Горшенина возглавляет реготделение партии «Гражданская платформа» в Новосибирской области, которую ранее продвигал экс-депутат регионального парламента и ранее один из крупнейших ритейлеров области Александр Манцуров. На момент публикации материала редакции не удалось дозвониться до Манцурова и Горшениной.

Уставный капитал «Сеан» составляет 10 тысяч рублей, выручка компании за 2023 год — 21,72 млн рублей (-4%), чистая прибыль — 8,81 млн (-16%).

Ранее редакция сообщала о том, что в Москве арестован заместитель директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх. Как сообщил федеральный «Коммерсант», по версии следствия ФСБ, господин Попелюх (ранее зампрокурора Новосибирской области), причастен к хищению около 200 млн руб., полученных от эксплуатации аквапарка, но так и не поступивших в конкурсную массу.