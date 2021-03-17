Около 40 миллионов рублей вложило АО «РЭС» в консолидацию электросетей

В отличие от соседних регионов на территории Новосибирской области действует несколько десятков электросетевых предприятий, что обуславливает определенную степень «лоскутности» электрических сетей региона. Сокращение степени разрозненности территориальных сетевых организаций и консолидация электросетевых объектов наиболее эффективными компаниями предусмотрены действующей Стратегией развития электросетевого комплекса РФ.

Являясь крупнейшей электросетевой компанией области, акционерное общество «Региональные электрические сети» активизировало системную работу по консолидации объектов электросетевого хозяйства.

В течение 2020 года специалистами АО «РЭС» создана постоянно действующая комиссия по приобретению объектов электросетевого хозяйства (ОЭСХ), для владельцев электросетей на официальном сайте создан специализированный раздел «Передача объектов электросетевого хозяйства в АО «РЭС», а также проведена информационная кампания в СМИ.

По итогам года энергетики рассмотрели более 200 заявок от владельцев различных объектов электросетей, практически половина из них уже поставлена на баланс АО «РЭС» как в порядке приобретения, так и по договору аренды.

Отдельно стоит отметить работу по бесконтрольно функционирующим объектам, ведь такие электроустановки не имеют должного технического обслуживания и могут представлять угрозу для населения. АО «РЭС» активно ведет деятельность по установлению владельцев подобных объектов, взаимодействует с органами муниципального управления по вопросам оформления в муниципальную собственность с дальнейшей передачей на обслуживание в АО «РЭС» для обеспечения высокого уровня эксплуатации благодаря профессионализму и многолетнему опыту, оснащенности разнообразной современной техникой, оборудованием, материалами и инструментами.

В целом, консолидация электросетевых объектов имеет преимущества как для собственников сетей, так и для конечных потребителей. Первые могут снять с себя текущие расходы

и риски по содержанию электросетей, а вторые получат качественное и надежное электроснабжение.

АО «РЭС» продолжает вести системную работу и еще раз напоминает собственникам объектов электросетевого хозяйства, что подать заявку на передачу электросетей достаточно просто – в электронном виде по адресу info@eseti.ru или в письменной форме по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 16А.