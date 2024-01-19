20 новосибирских научных организаций получат гранты от Минобрнауки РФ

20 грантов выделили научным организациям Новосибирска от Минобрнауки России.
— Средства по грантам пойдут на обновление приборной базы научных организаций из Новосибирска, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.
Главным условием получения гранта стала покупка отечественного оборудования. Размер гранта зависит от различных факторов, например, направления деятельности.
Новосибирские ученые получили самые крупные гранты Минобрнауки. Некоторые из них превышают 162 миллиона рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что серию краеведческих мультфильмов об известных сибиряках создадут в Новосибирске.
Фото с сайта правительства Новосибирской области
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