Через Новосибирск проследовал поезд из Пекина в Москву

В первый день весны, 1 марта, через Новосибирск-Главный проследовал поезд Пекин – Улан-Батор – Москва. Информация об этом появилась на сайте NewsTransport.

Данная модель поезда состоит из 12 вагонов модели 25G производства Китай. Два из них электростанции (KD) с дизель-генераторными установками внутри, еще один предназначен для перевозки багажа, 4 вагона—купе и 5 плацкартных. И, если купе в китайском поезде напоминают российские, то в плацкарте не предусмотрены боковые места, а сами спальные полки расположены в три яруса.

Вагоны произведены в Поднебесной в начале 2010-х годов, а сама модель 25G производится с 1991 года. Такие вагоны курсируют во многих странах Африки и Азии, а в России их запустили впервые.

В допандемийные годы через Новосибирск проходил поезд №3/4 Пекин – Улан-Батор – Москва. Но он состоял исключительно из купейных вагонов производства Ammendorf (ГДР).

Ранее редакция сообщала о том, что дорогу на Китай, проходящую по Новосибирской области, будут расширять.