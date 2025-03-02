Через Новосибирск проследовал поезд из Пекина в Москву

В первый день весны, 1 марта, через Новосибирск-Главный проследовал поезд Пекин – Улан-Батор – Москва. Информация об этом появилась на сайте NewsTransport.
Данная модель поезда состоит из 12 вагонов модели 25G производства Китай. Два из них электростанции (KD) с дизель-генераторными установками внутри, еще один предназначен для перевозки багажа, 4 вагона—купе и 5 плацкартных. И, если купе в китайском поезде напоминают российские, то в плацкарте не предусмотрены боковые места, а сами спальные полки расположены в три яруса.
Вагоны произведены в Поднебесной в начале 2010-х годов, а сама модель 25G производится с 1991 года. Такие вагоны курсируют во многих странах Африки и Азии, а в России их запустили впервые.
В допандемийные годы через Новосибирск проходил поезд №3/4 Пекин – Улан-Батор – Москва. Но он состоял исключительно из купейных вагонов производства Ammendorf (ГДР).
Ранее редакция сообщала о том, что дорогу на Китай, проходящую по Новосибирской области, будут расширять.
Фото freepik.com, автор: aleksandarlittlewolf
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