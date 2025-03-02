Священнослужителям разрешили посещать новосибирцев в стационарах

1 марта вступил в силу приказ Минздрава России от ноября 2024 года, в соответствии с которым представители централизованных религиозных организаций по просьбе пациента или его родственников для проведения богослужений, обрядов и церемоний могут посещать верующих в больницах, включая реанимацию. Исключение — инфекционные боксы. Но есть и одно условие: в медучреждении должна быть комната для молитв.
Разрешение на посещение пациентов должен выдавать руководитель структурного подразделения медучреждения или дежурный врач, который сможет дать допуск только священнослужителям «централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру». Чтобы попасть к больному такому посетителю придется предъявить документы, подтверждающие статус священнослужителя. При этом, таинство богослужения не должно мешать другим пациентам и медперсоналу. А сами священнослужители обязаны соблюдать правила санитарно-эпидемиологического законодательства, отключив или переведя в беззвучный режим мобильные телефоны.
Правила посещения конкретного лечебного заведения, а также информацию о работнике, который осуществляет взаимодействие с религиозными организациями, медучреждении должны разместить на сайте и в общедоступных местах.
Посещение священниками военных госпиталей возможно по решению руководства госпиталей.
Ранее редакция сообщала о том, что в марте новосибирцев ждет большое количество новых федеральных законов. Среди них самозапрет на кредиты и счета эскроу на строительство домов.
Фото freepik, автор: rawpixel-com
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