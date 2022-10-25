«Живите на природе и свежем воздухе»: сельская ипотека под 3% годовых

Правительство РФ сделало программу сельской ипотеки бессрочной. Она по-прежнему остается очень востребованной в регионах России в целом и в Сибири в частности. Ставка тоже сохранилась на низком уровне 3% годовых.
Оформить ипотеку можно на сумму от 500 000 до 3 млн рублей. Срок составляет от 3 до 25 лет. Первоначальный взнос – от 10% стоимости недвижимости, в счет него можно использовать материнский капитал и иные государственные субсидии.
Сельская ипотека выдается на покупку готового или строящегося дома с земельным участком, а также на строительство дома с одновременным приобретением участка. Подать заявку на кредит вы можете на сайте банка или в мобильном приложении BL-online.
Список населенных пунктов, участвующих в программе, и дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8-800-3333-555 и в ипотечных центрах Банка «Левобережный»:
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Фото: freepik.com
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