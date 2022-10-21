Сыр новосибирского завода «ЭкоНивы» планируют поставлять в Саудовскую Аравию

Молочный холдинг России ГК «ЭкоНива» в среднесрочной перспективе выйдет на рынок Саудовской Аравии, сообщила пресс-служба компании. Такое решение принято по итогам работы группы на 39-й Международной агропромышленной выставке Saudi Agriculture 2022. Это одна из старейших специализированных выставок в странах Ближнего Востока.

— Жители Саудовской Аравии огромное внимание уделяют качеству потребляемой продукции. Для них это долгосрочная инвестиция в свое здоровье и здоровье своих детей. Поэтому мы видим огромный потенциал для поставок в эту страну натуральной молочной продукции, в частности полутвердых и твердых сыров, а также органического молока. Я был приятно удивлен, какое огромное значение здесь имеют органические продукты, — заявил по итогам визита в Саудовскую Аравию президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр.

В ходе Saudi Agriculture 2022 делегация «ЭкоНивы» провела ряд деловых встреч и переговоров с крупным местным бизнесом и потенциальными партнерами. Среди них — крупнейший в мире производитель молока Almarai, один из ведущих производителей продуктов питания на Ближнем Востоке Nadec, широко представленная в Саудовской Аравии международная сеть гипермаркетов Lulu и сеть супермаркетов Tamimi.

В пресс-службе холдинга «ЭкоНива» в ответ на запрос редакции сообщили, что в планах компании поставлять на экспорт в Саудовскую Аравию продукцию завода, который сейчас строится в Новосибирской области.

Напомним, компания строит в Маслянинском районе предприятие мощностью 1150 т сырого молока в сутки. Помимо производства цельномолочной и кисломолочной продукции здесь планируется выпускать до 35 200 т полутвердых и твердых сыров в год, или порядка 100 т в сутки. Ранее в компании сообщали, что часть этого объема планируется направлять на экспорт, в том числе в Китай, куда «ЭкоНива» поставляет продукцию с 2020 года. Также проект предусматривает строительство площадки по производству сухой подсырной сыворотки со степенью деминерализации 90%, так называемая «Деми-90», мощностью до 15 840 т в год. «Деми-90» — основной ингредиент для детского питания, в том числе заменителей грудного молока.

Саудовская Аравия является крупным импортером продовольствия, ежегодно ввозя из-за рубежа сельскохозяйственную продукцию на сумму порядка $20 млрд. В 2021 г. этот показатель превысил $23 млрд, свидетельствуют данные федерального центра «Агроэкспорт». На долю России пришлось 3% общих импортных поставок королевства. Основными товарными позициями в стоимостном выражении оставались ячмень (37%), пшеница (28%), мясо (12%), подсолнечное масло (11%).

Саудовская Аравия наряду с Объединенными Арабскими Эмиратами – крупнейший экспортер молочной продукции в Персидском заливе и входит в топ-5 крупнейших экспортеров в мире, по данным «Агроэкспорта».

«ЭкоНива» развивает экспорт готовой молочной продукции с лета 2020 года. Компания поставляет ультрапастеризованное молоко и сливки разной жирности в Китай, Армению, Казахстан, Узбекистан — всего более 10 товарных позиций. «ЭкоНива» работает над расширением как географии, так и ассортимента поставок молочной продукции на зарубежные рынки.

Кроме того, будучи одним из ведущих производителей в России растениеводческой продукции, группа продолжит наращивать экспортные отгрузки традиционных для стран Ближнего Востока зернобобовых культур: красной и зеленой чечевицы, гороха, нута.

Ранее редакция сообщала, что в инновационном центре под Новосибирском будут готовить сыроваров.