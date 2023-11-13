Черные списки пассажиров хоть объединить известные авиакомпании России

Общий черный список пассажиров, которые нарушают правила полета, хотят создать в России. Ассоциация воздушного транспорта предлагает также расширить причины, из-за чего хулиганов перестанут пускать на борт самолета. Например, поводом для отказа в перелете может стать курение на борту или излишняя конфликтность.

Более того, срок годности таких списков предлагается установить на три года.

В настоящее время в России у каждой авиакомпании есть свои черные списки неблагонадежных пассажиров. Действуют они ровно один год, а затем автоматически аннулируются.

Предложения об объединении усилий в целях воспитания хулиганов и о продлении сроков действия таких реестров авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair уже направили в Минтранс. Сейчас в ведомстве изучают документ.