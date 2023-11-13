Мужчина с ножом пристал к школьнику на Ключ-Камышенском плато Новосибирска

В Октябрьском районе Новосибирска неизвестный мужчина с ножом в руках уговаривал второклассника залезть к нему в машину. Незнакомец говорил, что мальчика «попросила подвезти мама». Об этом сообщает «Прецедент».

Леденящая история произошла сегодня, 13 ноября. Мальчик на Ключ-Камышенском плато шел в школу ко второй смене. Но путь ему преградил неизвестный мужчина с ножом. Он пытался усадить ученика в свой автомобиль. Но второклассник не растерялся и начал звонить маме. Такого поворота неизвестный не ожидал, поэтому не стал настаивать и скрылся с места. Дозвонится до мамы ученик так и не смог. Поэтому написав сообщение, храбрый школьник пошел дальше в школу. Проверочный звонок был пропущен женщиной из-за планерки.

— Он прислал сообщение, от которого мне стало плохо: «Мам, мне угрожает жизни». Конечно, я сразу набрала ему, он сказал, что смог убежать и уже в школе, — сообщила сибирячка.

Описать внешность незнакомца мальчик не смог, так как испугался и не запомнил особых примет. Ребенок отметил только, что тот поджидал его около калитки детского сада.

Мама школьника сообщила о произошедшем в полицию.

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