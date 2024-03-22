Подпольный завод с суррогатом накрыли силовики в Новосибирске

В Новосибирской области оперативники УФСБ совместно с межрегиональным управлением Росалкогольтабакконтроля по Сибири накрыли подпольный спиртзавод.

Цех располагался в жилой зоне поселка Междуречье Новосибирского района. Здесь производился суррогат и распространялся как в магазинах сибирской столицы, так и соседних регионов.

— Изъята нелегально произведенная спиртосодержащая продукция в объеме свыше 100 тонн, стоимостью более 80 миллионов рублей, а также технологическое оборудование, — сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

На 40-летнего жителя области, причастного к обороту самопальной жижи, возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие устанавливает личности его подельников и контролирует демонтаж нелегального завода.

Стоит отметить, что весной прошлого года спиртзавод-нелегал уже прикрывали. Тогда оперативниками были изъято свыше 5,5 тонн самопала стоимостью более 4,3 миллионов рублей. Однако в марте 2024-го «лавочка» реанимировалась.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске производителей элитного суррогата суд приговорил к реальным срокам. Подпольный цех, в котором производилось зелье, располагался в промышленной зоне Кировского района буквально в нескольких шагах от школы. Самопальные водка, коньяк и виски распространялись по точкам продаж в Новосибирске и в других городах СФО под видом известных зарубежных брэндов.