На 11% увеличится доход Новосибирской области в 2025 году

В Новосибирске состоялись общественные обсуждения проекта городского бюджета на трёхлетний период. Теперь проект поступит в городской совет депутатов для более подробного анализа.

В администрации города сообщили, что в 2025 году ожидается увеличение доходов до 100 миллиардов рублей, что на 11% больше, чем в предыдущем году.

Из общей суммы расходов 63% будут направлены на реализацию социальных программ, включая проекты в сфере образования, здравоохранения и предоставление социальной помощи.

— На плановый период 2026–2027 годов определены следующие параметры бюджета: в 2026 году общий объем доходов составит 103,5 млрд рублей, расходов — 104,5 млрд рублей; в 2027 году запланировано 109 млрд рублей в доходной части и 110 млрд рублей — в расходной, — говорится в сообщении мэрии.

Согласно проекту решения, в 2026 и 2027 годах бюджет будет недополучать по 1 миллиарду рублей ежегодно.

Ране редакция сообщала о том, что за два месяца бюджет Новосибирска должен освоить 95 млрд рублей.