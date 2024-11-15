Рекламодателям

На 11% увеличится доход Новосибирской области в 2025 году

  • 15/11/2024, 11:30
Автор: Артем Рязанов
На 11% увеличится доход Новосибирской области в 2025 году
Из общей суммы расходов 63% будут направлены на реализацию соцпрограмм

В Новосибирске состоялись общественные обсуждения проекта городского бюджета на трёхлетний период. Теперь проект поступит в городской совет депутатов для более подробного анализа.

В администрации города сообщили, что в 2025 году ожидается увеличение доходов до 100 миллиардов рублей, что на 11% больше, чем в предыдущем году.

Из общей суммы расходов 63% будут направлены на реализацию социальных программ, включая проекты в сфере образования, здравоохранения и предоставление социальной помощи.

— На плановый период 2026–2027 годов определены следующие параметры бюджета: в 2026 году общий объем доходов составит 103,5 млрд рублей, расходов — 104,5 млрд рублей; в 2027 году запланировано 109 млрд рублей в доходной части и 110 млрд рублей — в расходной, — говорится в сообщении мэрии.

Согласно проекту решения, в 2026 и 2027 годах бюджет будет недополучать по 1 миллиарду рублей ежегодно.

Ране редакция сообщала о том, что за два месяца бюджет Новосибирска должен освоить 95 млрд рублей.

Фото freepik, автор: katemangostar

99

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новыосибирск

Теги : РОСТ доход бюджет


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCtDЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqD32ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYHfЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYWzЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYSZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCjSЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Руководитель Фонда «АРТ-дивизион», член Каспийского международного интеграционного клуба «Север-Юг»

Елена Богданова: У новосибирских компаний растет интерес к технологическому импорту из Ирана

У иранских предпринимателей также есть интерес к предложениям компаний из Сибири, но более сегментированный
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Они не туристы, а приехали работать»: передвижения гастарбайтеров по стране будут отслеживать по цифровому профилю
15/11/24 13:00
Власть Общество Политика
Выработаны решения для завершения концессионных школ и метро «Спортивная»
15/11/24 12:45
Бизнес Власть
На базе аэродромов Бердска и Евсино планируют проводить профориентацию подростков
15/11/24 12:30
Власть Образование
Энергетики разделяют зоны теплоснабжения левого берега Новосибирска
15/11/24 12:00
Бизнес Город
На 11% увеличится доход Новосибирской области в 2025 году
15/11/24 11:30
Власть Общество
Четверо новосибирцев изготовили более 8 тысяч литров нелегального алкоголя
15/11/24 11:00
Право&Порядок
По итогам распродаж число онлайн-покупок в регионе выросло на 45 процентов
15/11/24 10:45
Бизнес Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Новосибирской области
15/11/24 10:30
Общество
Президент Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области
15/11/24 10:15
Власть Отставки и назначения Право&Порядок
Скидки на вторичном рынке жилья в Новосибирске достигли 5 процентов
15/11/24 10:00
Бизнес Недвижимость
Новосибирские студенты разработали датчик влажности на основе графена
15/11/24 9:30
Бизнес Технологии
Сквозной проезд для фур через кладбище «Клещихинское» закрыли в Новосибирске
14/11/24 19:00
Власть Общество
Проект новосибирца Александра Долгова Sneaknfresh выходит в США
14/11/24 18:30
Бизнес
Застройщики подняли зарплаты, общепит доплатил налоги в Новосибирске
14/11/24 18:00
Бизнес Право&Порядок Финансы
Фильм о глухих хоккеистах снимут в Новосибирске
14/11/24 17:30
Общество
Полтора миллиона оплат улыбкой провели сибиряки с начала года
14/11/24 17:22
Бизнес
Власти назвали возможную причину холода в домах новосибирского села Сокур
14/11/24 17:00
Власть Общество
Два оператора рынка наружной рекламы — группа Russ и «Дизайнмастер» — стали партнерами
14/11/24 16:00
Бизнес Город
Почти на 20% упал объем продаж апартаментов в Новосибирске
14/11/24 15:30
Бизнес Недвижимость
Главная резиденция Снежной бабы откроется в Новосибирске
14/11/24 15:00
Общество
Популярное
Автомобиль ФСИН с заключенными перевернулся на трассе под Новосибирском
14/11/24 17:30
Мужчина задушил сторожа в Новосибирске из-за проигрыша в онлайн-казино
14/11/24 16:30
Мать воткнула нож в шею экс-свекрови и попыталась убить сына в Новосибирске
13/11/24 13:30
Тепло вернулось в дома на улице Адриена Лежена в Новосибирске
12/11/24 17:30
Трёхкилометровая пробка образовалась из-за ДТП в Новосибирске
12/11/24 16:15
Более 700 ДТП с пешеходами произошли в Новосибирской области за 10 месяцев
12/11/24 13:00
Новости компаний
Банк Уралсиб предлагает вклад «Комфорт Плюс» с плавающей ставкой и капитализацией
15/11/24 9:00
Банк Уралсиб расширил платежи в национальных валютах для участников ВЭД
14/11/24 9:00
Порядка 700 км линий связи проведено при поддержке «Россети Новосибирск»
13/11/24 9:00
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»
11/11/24 11:15
Банк Уралсиб запустил опцию отложенного платежа для бизнеса
7/11/24 9:00
Банк Уралсиб расширил линейку и возможности доходных продуктов в юанях
6/11/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска