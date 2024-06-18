С июля поменяется порядок выплат пенсионных накоплений

Более 6 тысяч жителей Новосибирской области уже получили пенсионные накопления в этом году.

Пенсионные накопления могут быть выплачены при достижении 55 и 60 лет, наличии необходимого страхового стажа и количества пенсионных коэффициентов.

С июля меняется порядок выплаты средств пенсионных накоплений в виде единовременной суммы. Расчет будет «привязан» к прожиточному минимуму пенсионера. Если ежемесячный платеж будет меньше 10% от указанной величины, то всю сумму пенсионных накоплений можно будет получить единовременно.

— Например, пенсионные накопления составляют 300 тысяч рублей. Эта сумма делится на 264 месяца — период расчета накопительной пенсии в 2024 году, — пояснил управляющий Отделением СФР по Новосибирской области Александр Терепа.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области пенсии и пособия в мае выплатят досрочно.