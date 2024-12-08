Четыре человека погибли за неделю в пожарах, вспыхнувших в Новосибирской области

В Новосибирской области с 28 ноября по 4 декабря произошёл 31 пожар в жилищах. Причинами возгораний традиционно стали безответственность и халатность людей, а именно: непотушенная сигарета и неправильная эксплуатация печей и электроприборов. Несколько из этих ЧП привели к трагедиям: четверо человек погибли и пятеро получили различные травмы.

Напомним, в ближайшие дни в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха. По прогнозам синоптиков, ночью столбики термометров будут опускаться до -26. В связи с этим нагрузка на системы отопления возрастёт, как и риск бытовых пожаров. В преддверии надвигающихся морозов специалисты МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

— Не подключайте несколько электроприборов одновременно к одной розетке. Топите печь аккуратно. Используйте только исправные обогреватели, печи и газовое оборудование, — настаивают в региональном Управлении.

Напомним, в ноябре 2024 года в селе Новоселье Купинского района области в пожаре погибли женщина и четверо её детей в возрасте от шести до двенадцати лет. Отец и двое сыновей 13 и 14 лет смогли самостоятельно покинуть горящее жилье. Мужчина в тяжёлом состоянии был госпитализирован. Предварительной причиной пожара стал недостаток конструкции изготовления электрооборудования и аварийный режим работы водонагревателя.

Ранее редакция сообщала о том, что с 8 декабря в Новосибирскую область придут морозы. По данным синоптиков, к вечеру воскресенья столбики термометров опустятся до -24 градусов.