Цены на говядину подскочили на 31% в Новосибирске

В Новосибирске стремительно продолжают расти цены на продукты. Лидером в ценовой «гонке» стала говядина — ощутимый скачок произошёл в сентябре—октябре. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года её цена выросла на 31% — до 502 руб. за полкило, пишет РБК Новосибирск со ссылкой на Контур.Маркет.

С резким повышением цен на говядину в магазинах и на рынках жители Новосибирска столкнулись в начале осени — килограмм мяса от бурёнок стал дороже сразу на 50 рублей. О подорожании ставшего едва ли не деликатесом мяса заявили и продавцы.

— Если ещё начале месяца цена задней бескостной части была 740-750 рублей, то теперь она стоит 800 рублей за 1 кг. Мясо на кости теперь стоит от 650 рублей. Говядина дорожает практически ежемесячно на протяжении последнего года. Но это, наверное, самый ощутимый скачок. Поставщики говорят, что в регионе говядины становится все меньше и меньше. Нас пока спасают алтайские производители. Но такими темпами вообще не понятно, что дальше будет: где мы будем брать говядину, и сколько она будет стоить, — рассказала новосибирский предприниматель Ольга Чикан.

В первые два осенних месяца подорожание коснулось и других составляющих продуктовой корзины: соль выросла на 24% , картофель — на 23%, индейка и чай — на 20%. Сливочное масло и сахар подорожали на 13%, яйца — на 10%. На фоне общего роста продуктовых цен свинина стала дешевле на 9%.

В свете повышения цен спрос на продукты у населения снизился в среднем на 12%. Больше всего сократилось потребление индейки — на 39%, говядины — на 37%, яиц — на 36%, сливочного масла — на 29% и кофе — на 23%. При этом вырос спрос на растительное масло — на 25% и на соль — на 18%.

Как заявляют эксперты, подорожание связано в первую очередь с увеличением затрат на сырье, логистикой и общей инфляцией.

— Цены на говядину выросли в первую очередь из-за традиционного предпраздничного спроса, который в этом году совпал с сокращением поголовья крупного рогатого скота. Уменьшение числа скота ведет к тому, что отечественное производство не может удовлетворить растущий спрос. В частности, около 20-25% говядины в России приходится на импорт, и зависимость от импортных поставок в условиях сокращения внутреннего предложения значительно увеличивает ценовой пресс на рынок. Кроме того, изменения в сельскохозяйственной политике и экономические факторы, такие как санкции и колебания валютных курсов, влияют на стоимость импортируемых кормов и оборудования, что делает процесс производства ещё более затратным, — поделилась с изданием заведующая кафедрой маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ Любовь Шадрина.

По словам собеседницы, цены на мясо зависят ещё и от сезонности. Весной и летом среди горожан спросом пользуется свинина, которая является самой востребованной у любителей шашлыков. В холодный период времени новосибирцы в своём большинстве переходят на менее жирное мясо: курицу, говядину и индейку. В связи с этим, спрос на свинину вырастет уже к майским праздникам.

Отметим, стремительный рост цен на сливочное масло в 2024 году вызвал всеобщий ажиотаж. По данным Новосибирскстата, на 18 ноября килограмм сливочного масла в регионе в среднем стоил 1217 рублей. Для сравнения: в начале 2024 года — 867 рублей. В связи с обращениями сибиряков о повышении цен на сливочное масло Федеральная антимонопольная служба начала внеплановые проверки семи производителей, которые находятся в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях.

— Проверочные мероприятия инициированы в связи с обращениями граждан о повышении цен, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

После анализа полученной информации ФАС России сделает окончательные выводы.

В Минпромторге Новосибирской области на запрос редакции Infopro54 ответили, что поставщики продукции объясняют увеличение цен ростом стоимости сырья, фонда оплаты труда сотрудников, ценами на ингредиенты и упаковочные материалы, удорожанием логистики и поставок, ростом цен на тарифы транспортной складской логистики, а также ростом ключевой ставки Центробанка и стоимости оборотных кредитных средств.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский эксперт спрогнозировал повышение цен на кофе в следующем году. По его словам, бодрящий напиток подорожает на 80%. Это связано с природными катаклизмами в странах, которые являются основными экспортерами душистых зерен.