20-градусные морозы обрушатся на Новосибирск в предстоящие выходные

В Новосибирской области зима окончательно вступит в права уже в ближайшие выходные. По данным Западно-Сибирского УГМС, похолодание жители сибирской столицы почувствуют уже в предстоящее воскресенье.

Согласно данным погодного сервиса, в ночь на субботу, 7 декабря, в городе пройдёт небольшой снег, днём переменная облачность сохранится и осадки усилятся. Местами на дорогах будет гололедица. В ночные часы температура опустится до -9… -11 градусов, днём потеплеет до -6… -8. Ветер будет дуть в северо-западном направлении со скоростью 3-8 м/с.

В воскресенье, 8 декабря, в Новосибирске заметно похолодает. Если в ночные часы ожидается -10…-12 градусов, то в течение дня температура воздуха постепенно начнёт опускаться и к вечеру достигнет 20-градусной отметки ниже ноля. Декабрьский морозец будет сопровождать небольшой снег. Ветер изменит направление на северо-восточное и будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Морозы сохранятся в регионе и в начале следующей недели. В ночь на понедельник столбики термометра опустятся до -22…-24 градусов мороза . Днем 9 декабря ожидается -18..-20. В городе преимущественно без осадков. Подует Северный ветер со скоростью 2-7 м/с.

7 декабря в народном календаре известен как Катеринин день или Екатерина Санница. Это время традиционно ассоциируется с началом сезона катаний на санях. Первыми в поездку отправляли молодожёнов, сыгравших свадьбу прошедшей осенью. Примечательно, что на этом празднике молодая впервые после венчания показывалась людям. За санями новобрачных, расписанными красками и украшенными лентами, ехал целый кортеж из всех родных и друзей. Вернувшись с гулянья, устраивали пир, а маленьким детям, не приглашённым на него, посылали в подарок гостинцы и санки.

На Катерину Санницу запрещалось ссориться, заниматься тяжёлым трудом и убираться в доме. Также на Руси считали, что в праздник нельзя засиживаться в гостях, домой нужно вернуться до захода солнца, чтобы не навлечь на себя беду.

В этот день наблюдали за природой и судили, какую погоду ждать зимой, как скоро придёт весна и достаточным ли будет урожай.

Считалось, что если в праздник стоит ясная погода, то зима будет морозной и затяжной, с метелями. Отсутствие снежного покрова 7 декабря предвещало неурожай в следующем году.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за снегопада в Новосибирске задержали прилёты рейсов из Якутска, Ханты-Мансийска, Благовещенска, Талакана, Нерюнгри, Норильска, Магадана и Петропавловска-Камчатского.