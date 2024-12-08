Лук картошке не товарищ: об опасности продуктового соседства в холодильнике рассказал новосибирский эксперт

В преддверии новогодних праздников жители Новосибирска запасаются продуктами, чтобы лишний раз не бегать по магазинам и сэкономить время. Именно перед главным праздником холодильники сибиряков буквально ломятся от изобилия, при этом зачастую хозяева не придают значения соседству продуктов, которые они заботливо раскладывают по полочкам и ящикам.

Оказывается, не всякая еда может «ужиться» друг с другом. О тонкостях в правилах хранения продуктов в холодильниках рассказал новосибирский эксперт.

— Самая фантастическая парочка несочетаемых фруктов при хранении — это яблоки и апельсины. Вместе они хороши на натюрмортах, а в холодильнике даже на некотором расстоянии быстренько запускают друг в друге процессы гниения. Если оставить апельсин и яблоко рядом, через неделю они так состарятся, что вы их не узнаете. Но апельсин протянет дольше, — поделился с VN.ru преподаватель Новосибирского колледжа питания и сервиса Яков Дель.

На второе место по «неблагополучному соседству» собеседник поставил огурцы и помидоры. Насколько замечательны они в одном салате, настолько же не сочетаются при совместном хранении. В этом соседстве в первую очередь страдают огурцы.

— Рядом с помидорами они усиленно теряют хлорофилл и влагу, становятся жёлтыми и вялыми, — уверяет Дель.

Нехороши рядом друг с другом лук и картофель — здесь первым «терпилой» окажется картофель, но и лук начнет срочно выпускать ростки.

— В основе подобных проблем между овощами и фруктами лежат процессы синтеза и выделения в окружающую среду этилена. Этилен выделяют все растения, в том числе и сорванные плоды. Этот газ применительно к растениям ещё называют фитогормоном, он и провоцирует развитие, старение и гниение. Чем больше этилена выделяет плод, тем опасней он для соседей, — добавил эксперт.

Рекордсменом по выделению этилена считается банан. Мало того, что этот экзотический плод сам страдает от своего гормонального фона, так и расположившиеся рядом с ним продукты стремительно погибают.

Существует ещё один секрет хранения: ни в коем случае нельзя оставлять белый и чёрный хлеб вместе. В чёрном хлебе влажность выше, для белого это тоже означает гниение, а за компанию уже и чёрный начинает плесневеть.

Одним словом, не храним вместе тыкву и яблоки, морковь и перец, яблоки и брокколи, груши и зелень. Не сочетаются сырое и готовое, влажное и сухое, замороженное и охлаждённое.

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