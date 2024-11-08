На выставку в Новосибирск приедут представители 50 автомобильных брендов Китая

В конце ноября в Новосибирске пройдет международный форум-выставка «ГлобалСибЭкспо-Китай» (16+). В экспозиции форума будут представлены стенды 50 компаний, в том числе китайских и совместных российско-китайских компаний, работающих на рынке автомобилестроения, транспорта и логистики. Как сообщают организаторы, на выставке можно будет увидеть новинки автомобильной и спецтехники, в том числе гибридный полноразмерный внедорожник Tank 700.

Как отметил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, сегодня Китай является главным внешнеторговым партнером региона. В 2023 году товарооборот области с КНР вырос на 30%, по сравнению с 2022 годом, в 2024 рост составил 4,4%.

Пока, по его словам, большую часть в товарообороте занимает импорт. Однако, в регионе идет работа по увеличению объема экспорта. На это, в частности, направлена реализация проекта по созданию Транспортно-логистического центра «Сибирский».

— Задача форума — не только найти новых импортеров, но и показать экспортный потенциал области, — подчеркнул Решетников.

По его словам, в рамках форума запланированы экскурсии на уже действующие в регионе китайские промплощадки.

Напомним, в ПЛП «Южный» китайский инвестор (компания «Маслов») ведет строительство завода по переработке масличных культур. В декабре 2023 года компания ООО «Маслов» представила на инвестсовет еще один проект, который она намерена реализовать на территории «Южного» ПЛП, — производственный комплекс по глубокой переработке пшеницы. На форуме Инпарк-2024 Решетников отмечал, что совместно с инвестором министерство пробивает канал инвестиций с Китаем.

— Думаю, что мы сделаем с ним еще 2-3 завода в регионе, — добавил Решетников. — Это необходимо с учетом того с какими сложностями мы сталкиваемся при транспортировке товаров из Китая в Россию, и наоборот.

Позже он сообщил, что китайский инвестор планирует наладить выпуск модульных домиков в Новосибирске.

На форуме Инпарк-2024 Лев Решетников также отметил, что китайские предприятия малого бизнеса сейчас создаются в частном парке «Лидер» под Новосибирском.

Ранее редакция сообщала о том, что большинство дорог для новосибирского бизнеса сейчас ведет в Китай.