Четыре корпуса больницы на Пирогова продолжают работу в обычном режиме

Четыре корпуса Центральной клинической больницы в новосибирском Академгородке, включая региональный сосудистый центр, работают в обычном режиме, сообщили в региональном минздраве.

Сроки возобновления работы пострадавшего от пожара корпуса пока не называются.

— Решение будет принято после оценки его состояния, — отметили в минздраве.

Напомним, пожар в ЦКБ на ул. Пирогова в Новосибирске произошел 4 июня в 15.25. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров. Были эвакуированы 130 человек, в числе которых 100 пациентов.