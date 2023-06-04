Четыре корпуса больницы на Пирогова продолжают работу в обычном режиме

Четыре корпуса Центральной клинической больницы в новосибирском Академгородке, включая региональный сосудистый центр, работают в обычном режиме, сообщили в региональном минздраве.
Сроки возобновления работы пострадавшего от пожара корпуса пока не называются.
— Решение будет принято после оценки его состояния, — отметили в минздраве.
Напомним, пожар в ЦКБ на ул. Пирогова в Новосибирске произошел 4 июня в 15.25. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров. Были эвакуированы 130 человек, в числе которых 100 пациентов.
Фото: МЧС России по Новосибирской области
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