Короткое замыкание названо вероятной причиной пожара в больнице в Новосибирске

МЧС России по Новосибирской области считают, что предварительной причиной возгорания на крыше Центральной клинической больницы в Новосибирске могла стать короткое замыкание. Точная причина будет названа после обследования.

Первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов, уточнил, что из ЦКБ оперативно были эвакуированы 143 пациента, в том числе 7 реанимационных, 36 человек персонала.

На данный момент продолжается маршрутизация, чтобы направить пациентов в другие лечебные учреждения.

Напомним, пожар в ЦКБ на улице Пирогова начался в 15:25. Пожарные прибыли на место через 8 минут после того, как в здании больницы сработала пожарная сигнализация. Информации о пострадавших не поступало.

Позже стало известно, что из корпуса ЦКБ медики оперативно эвакуировали не только пациентов, но и черепаху, которая живет в отделении терапии.