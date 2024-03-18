На СВО из Новосибирска отправили восемь мигрантов

В регионе активизировалась работа в сфере миграционного законодательства.
Сотрудники МВД проводят рейды на рынках, строительных площадках и в других местах, где чаще всего можно встретить гостей из стран ближнего зарубежья. Так, например, в ходе недавнего рейда полиции удалось выявить 336 нарушений в сфере миграции. 56 иностранных строителей будут выдворены за пределы РФ по решению суда.
Усиленно работают с иностранцами военные следователи СК.
― В марте 2024 года сотрудники военного следственного отдела СК России по Новосибирскому гарнизону совместно с сотрудниками военной полиции выявили более 80 новых граждан РФ, которые уклоняются от постановки на воинский учет, ― приводит слова СК издание VN.ru.
Известно, что пятеро мигрантов заключили контракт о военной службе. Всего из Новосибирска уже 8 иностранцев ушли служить на СВО.
Стоит отметить, что Новосибирская область в числе лидеров по миграционному приросту среди регионов Сибири. В прошлом году на учет в регионе было поставлено более 230 тысяч мигрантов и лиц без гражданства.
В Новосибирске также наблюдается рост числа преступлений среди этой категории граждан.
Ранее редакция рассказывала, как мигранты окружили женщину-водителя на дороге и угрожали ей лепешками.
Фото: военно следственный отдел СКР по Новосибирскому гарнизону.
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