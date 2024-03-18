На СВО из Новосибирска отправили восемь мигрантов

В регионе активизировалась работа в сфере миграционного законодательства.

Сотрудники МВД проводят рейды на рынках, строительных площадках и в других местах, где чаще всего можно встретить гостей из стран ближнего зарубежья. Так, например, в ходе недавнего рейда полиции удалось выявить 336 нарушений в сфере миграции. 56 иностранных строителей будут выдворены за пределы РФ по решению суда.

Усиленно работают с иностранцами военные следователи СК.

― В марте 2024 года сотрудники военного следственного отдела СК России по Новосибирскому гарнизону совместно с сотрудниками военной полиции выявили более 80 новых граждан РФ, которые уклоняются от постановки на воинский учет, ― приводит слова СК издание VN.ru.

Известно, что пятеро мигрантов заключили контракт о военной службе. Всего из Новосибирска уже 8 иностранцев ушли служить на СВО.

Стоит отметить, что Новосибирская область в числе лидеров по миграционному приросту среди регионов Сибири. В прошлом году на учет в регионе было поставлено более 230 тысяч мигрантов и лиц без гражданства.

В Новосибирске также наблюдается рост числа преступлений среди этой категории граждан.

Ранее редакция рассказывала, как мигранты окружили женщину-водителя на дороге и угрожали ей лепешками.