Четыре площадки будут застраивать в рамках КРТ в Новосибирске

На комиссии по комплексному развитию территорий мэрии Новосибирска принято решение о развитии 4 площадок в формате КРТ. При этом будет расселено 40 домов, расположенных на улицах Новоселов, Стрелочной, Первомайской, Зональной, Инвентарной и на Старом шоссе в Первомайском районе, в микрорайоне «Горский» в Ленинском районе и на ул. Ветлужской в Советском районе.

На сегодняшний день в Новосибирске заключены и реализуются 10 договоров о комплексном развитии территорий общей площадью 30 га, предусматривающих расселение 16-ти домов частного сектора и 47-ми аварийных домов, пять из которых застройщиками уже расселены. На двух площадках (на ул. Объединения и ул. Игарской) уже ведется новое жилищное строительство.