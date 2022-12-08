Координацию работы двух подразделений мэрии передадут новому куратору

Внутри руководства города планируется принять ряд решений относительно работы двух департаментов — по информационной политике и по информатизации и связи. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Данные подразделения пока временно обезглавлены после того, как решением суда по иску прокуратуры на период следствия был отстранён от работы их куратор — вице-мэр Артём Скатов, в настоящее время подозреваемый по уголовному делу о клевете.

— Не комментирую решение суда, — заявляет мэр. — Суд состоялся, его решение надо выполнять. Добавит ли это дополнительных трудностей? Добавит. Скатов занимался не только информационной политикой, но и цифровизацией. Поэтому предстоит перераспределение определённых полномочий.

Пока, по словам главы города, исполняющий ранее возложенные на Скатова обязанности не назначен.

— Два департамента абсолютно профессиональны, — комментирует Анатолий Локоть. — Их возглавляют профессиональные руководители – Михаил Столяров (информационной политики) и Александр Горнштейн (информатизации). Поэтому предстоит перераспределить курирование между заместителями. Пока каких-то кадровых решений не планируем.

Напомним, что в 2022 году в городском руководстве уже был реализован ряд решений о полномочиях вице-мэрского уровня. В начале ноября решением главы города его «хозяйственный» заместитель Олег Клемешов поднялся с уровня простого вице-мэра на уровень первого, а бывший до этого первым политический вице-мэр Геннадий Захаров, наоборот, опустился до уровня «простого».

— Городское хозяйство, вопросы благоустройства, те обязательства, которые есть в рамках нацпроектов, региональных, городских планов, возросли, — комментировал мэр данное решение. — Эта должность придает определенных полномочия в решении тех вопросов, которыми Олег Петрович занимался, занимается и, надеюсь, будет заниматься дальше с повышенной энергией.

Ранее редакция сообщала о некоторых кадровых решениях в одной из комиссий Заксобрания.