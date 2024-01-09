«Сибирь» разгромно проиграла выездной матч

Хоккеисты «Сибири» проиграли гостевой матч с хабаровским «Амуром». Об этом сообщает пресс-служба новосибирской команды.

На протяжении всего матча хозяева льда показывали первоклассную игру. Первый период закончился с счетом 1:0, второй – 3:0, третий — 4:0.

— Будем делать выводы и следующая игра будет точно другой, — высказался Сергей Кривокрасов, исполняющий обязанности главного тренера «Сибири».

В группе команды болельщики активно обсуждают матч команды.

— Какое плей-офф с такой игрой? — Такого я ещë не видел. — Мало сказать, что я расстроена. — Может быть, нам действительно не стоит выходить в плей-офф.

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