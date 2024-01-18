Килограмм ржаного хлеба преодолел планку в 100 рублей в Новосибирской области

На 25 декабря 2023 года, по данным Новосибирскстата, килограмм хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной в Новосибирской области в среднем стоил 103,1 рубля. Это рекордная цена за 2023 год, а также за период с 2012 года. Для сравнения: в январе 2023-го ржаной хлеб в Новосибирске стоил 92,49 рубля. В ноябре килограмм ржаного впервые стал стоить дороже 100 рублей. За год этот сорт хлеба в регионе подорожал почти на 11 рублей. К 15 января 2024 года цены на ржаной хлеб снизились до 102,15 рубля.

Для сравнения: хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов на 25 декабря в среднем в регионе стоили 82,53 рубля за килограмм. Впрочем, это не пиковая цена. В начале декабря хлеб этой категории в среднем в магазинах области стоил 83,01 рубля за килограмм — это тоже рекорд с 2012 года.

В январе 2023-го за килограмм хлеба и хлебобулочных изделий этих сортов в среднем в области просили 76,97 рубля. То есть за год этот пшеничный хлеб вырос в цене почти на 6 рублей.

— Посевов ржи, которые аграрии делают в Новосибирской области, не хватает. Мы, к примеру, завозим ржаную муку из Барнаула, с Урала. В области ее купить сложно. В этом году ржаная мука подорожала на рынке с 17 до 20 рублей за килограмм, у нас — с 15,5 до 17,5 рубля, — говорит собеседник редакции Infopro54. – У нас получается закупать ржаную муку дешевле рынка, так как на начальном этапе посевной мы помогаем некоторым производителям, поэтому по факту хеджируем у них цену на урожай.

По словам председателя Союза хлебопеков Сибири, гендиректора АО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрия Терешкова, повышение цен на ржаной хлеб обусловил целый букет причин. Во-первых, относительный дефицит ржаной муки, с которым новосибирские хлебопеки сталкиваются уже несколько лет.

Большое влияние на прирост цены ржаного хлеба оказали рост цен на ГСМ и индексация зарплат.

— Наша отрасль по факту — это два бизнеса в одном. У каждого крупного хлебокомбината есть производственный и логистический блок. В первом работают десятки, а то и сотни людей, которых сегодня активно переманивают предприятия ОПК. Во втором — под сотню машин, которые занимаются доставкой продукции. За ними идет охота со стороны логистических компаний и такси. Плюс рост цен на топливо, запчасти и т.д., — перечисляет Терешков.

При этом собеседник Infopro54 напомнил, что пшеничный хлеб является индикативным продуктом. Его цена жестко отслеживается органами власти и надзорными структурами, кроме того, сети постоянно блокируют повышение цен на этот хлеб.

— Сегодня многие хлебзаводы производят пшеничный хлеб себе в убыток, в лучшем случаев выходят на себестоимость, — говорит Терешков. — В такой ситуации производство и продажа ржаного хлеба для завода — это шанс получить хоть какую-то норму прибыли.

Долю производства ржаного хлеба на предприятиях области на данный момент он оценить затруднился, но уверен, что она будет расти.

Напомним, в Национальном союзе хлебопечения (НСХ) осенью прошлого года сообщали, что производители хлеба готовятся поднять отпускные цены на 7-10% до 2023 конца года. В союзе поясняли, что до этого цены индексировались весной 2022-го, но инфляция за несколько месяцев «съела» большую часть повышения. Сдерживать цены хлебокомбинаты дальше не в состоянии.

Стоит также отметить, в 2023 году в Новосибирской области, по данным Новосибирскстата, на 80% подорожали яйца, килограмм сахара вырос на 6 рублей — до 72,7 рубля на начало 2024 года. Мука в конце декабря 2023 года стоила 47,19 рубля. Пик роста цен пришелся на начало декабря — 49,44 рубля. До этого в мае 2022-го цены на муку подскакивали до 50 рублей за килограмм, но потом снизились.

Ранее редакция сообщала о том, что за две недели средняя цена на яйца выросла еще на 6 рублей в Новосибирске.