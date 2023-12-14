Четырехэтажная сосулька напугала жителей дома под Новосибирском

На стене жилой пятиэтажки в городе Болотное Новосибирской области выросла огромная сосулька. Глыба высотой в 4 этажа образовалась после коммунальной аварии в доме №53 на улице Титова. Об этом сообщила местная жительница в паблике «Типичное Болотное» в социальной сети «ВКонтакте».

— Два дня назад спускали воздух, так как в угловых квартирах пожилые люди замерзают. Воду спустили, но кран до конца не закрыли, вода бежала сутки. Решили проблему, теперь результат на лицо. Здесь проезжая часть, здесь так же ходят детки на школьный автобус, — возмутилась Яна Кондратьева.

Женщина призвала городские власти решить «ледяную» проблему на стене дома. Однако комментаторы под постом выразили сомнения по поводу реагирования ответственных лиц. Болотнинцы обсуждают как избавиться от сосульки собственными силами.

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