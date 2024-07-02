Четырехлетняя девочка упала в троллейбусе и оказалась в больнице Новосибирска

Троллейбусы продолжают причинять неприятности жителям Новосибирска.

Буквально около месяца назад погиб водитель троллейбуса № 10. Мужчина вышел из кабины, чтобы поправить штангу контактной сети и в этот момент его сбил коллега на аналогичном транспортном средстве. В результате удара мужчина оказался зажат между двумя вагонами. Спасти его медикам не удалось.

Другой резонансный случай произошел в июле 2023 года. Незрячая сибирячка входила в троллейбус с собакой-поводырём. Лабрадор Вайт вскочил на ступеньки троллейбуса № 24 и его тут же прошило разрядом электричества. Пес упал замертво. Очевидцы попытались реанимировать четвероногого поводыря, его на руках донесли до ближайшей ветклиники, но оживить четвероногого так и не смогли. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Оно до сих пор расследуется и проводятся необходимые экспертизы.

Сегодня, 2 июля, в Дзержинском районе Новосибирска во время резкого торможения в салоне троллейбуса упала 4-летняя девочка. С различными травмами ее доставили в больницу. Инспекторы ГАИ сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.