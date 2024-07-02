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Полиция изъяла наркотик «шоколад» у жителя Новосибирска

  • 02/07/2024, 18:35
Автор: Артем Рязанов
Полиция изъяла наркотик «шоколад» у жителя Новосибирска
Задержанный пытался сбыть наркотик.

Транспортные полицейские изъяли у 38-летнего жителя Новосибирска более 300 граммов синтетического наркотика «шоколад».

— В речном порту Новосибирска задержали фигуранта с поличным после покупки им крупной партии запрещенного вещества, — говорится в сообщении Управления на транспорте МВД России по СФО.

Исследования показали, что в изъятом пакете находится больше 300 граммов синтетического наркотика «шоколад».

Задержанный попытался убедить правоохранителей, что приобретал его только для себя. Однако при обыске его авто нашли еще 11 граммов такого же наркотика.

Возбуждены два уголовных дела, в рамках которых фигуранту предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. На данный момент обвиняемый содержится в следственном изоляторе Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что завершилось расследование перевозки наркотиков в букете цветов в Томской области.

Источник фото: Управление на транспорте МВД России по СФО, автор: пресс-служба.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело полиция Наркотик шоколад


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