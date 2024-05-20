Максим Останин назначен вице-мэром Новосибирска

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил своим заместителем Максима Останина.

— Перед новым вице-мэром стоят серьёзные задачи по формированию единой политики в сфере предпринимательства. Следует внедрять новые формы поддержки малого и среднего бизнеса, способствовать его дальнейшей интеграции в региональную экономику, — отметил Кудрявцев.

Останин был одним из участников конкурса по выборам мэра Новосибирска в рамках новой модели, но снял свою кандидатуру.

Должность вице-мэра стала вакантна после ухода Геннадия Захарова, который курировал организационный и кадровый блок.

С 2018 года Останин работал заместителем министра промышленности Новосибирской области. В его ведении находился потребительский рынок и сфера услуг. В предыдущие годы чиновник мониторил темы повышения цен во время пандемии, спецоперации. Активно работал с предпринимателями. С начала СВО регулярно ездил на передовую и доставлял грузы для участников спецоперации.

Ранее Останин работал в мэрии в статусе начальника управления инвестиционной политики и предпринимательства. В 2018 году был назначен замминистра промышленности Новосибирской области.

Напомним, 17 мая Максим Кудрявцев назначил на должность вице-мэра Евгения Попантонопуло. Он будет курировать работу департамента информационной политики и департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска.

На сегодняшний день в статусе и.о. руководителя департамента культуры работает Дара Разживина. Ранее она была заместителем главы департамента. Напомним, вице-мэр и глава департамента Анна Терешкова заявила об уходе с должности 14 мая. Не факт, что Разживина получит статус вице-мэра, как ранее ее руководитель.

6 мая Максим Кудрявцев подписал распоряжение о назначении начальником департамента организационно-контрольной работы мэрии Ксении Антоновой.

По информации Infopro54, из мэрии также увольняется начальник департамента ЖКХ и энергетики Дмитрий Перязев. Он работает до 31 мая. Одна из версий — Перязев уходит на руководящую должность в структуру СГК. В компании эту информацию не комментируют. Напомним, Перязев был назначен на должность начальника департамента в 2018 году. После того, как его начальник Андрей Колмаков, ушел в СГК.

16 мая подтвердилась информация Infopro54 об уходе начальника правового департамента Маргариты Масловой, которая написала заявление об уходе по собственному желанию.

Ранее об уходе по собственному желанию также заявили два начальника департаментов: Георгий Жигульский и Александр Горнштейн. И.о. главы департамента транспорта Олеся Богомазова задержана по подозрению в получении взятки.

Также заявления об уходе по собственному желанию написали начальник управления по организационному обеспечению деятельности мэра Новосибирска Анна Миронова и начальник департамента организационно-контрольной работы мэрии Новосибирска Сергей Кудрявцев.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Андрей Травников возлагает большие надежды на обновление команды мэрии.