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В Новосибирске реконструируют стадион «Спартак»

  • 07/11/2022, 10:22
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В Новосибирске реконструируют стадион «Спартак»
В настоящее время совместно с мэрией формируется бюджет.

О планах по реконструкции стадиона в 2023 году редакции ДК Новосибирск сообщил президент АО «РАТМ-Холдинг» (владеет 56,34% акций стадиона) Эдуард Таран.

По его словам, речь идет не только о реконструкции, но и об освоении оставшейся территории. Холдинг уже передал городской мэрии программу реконструкции стадиона «Спартак» и капремонта старой трибуны. Сейчас коллегиально формируется бюджет.

Как сообщили в новосибирском минспорта, также в перспективе планируется построить новую футбольную арену в Новосибирске. Осуществление проекта внесено в перечень перспективных инвестпроектов до 2030 года. Рассмотрят его после финала строительства Ледовой арены — в следующем году.

Напомним, летом прошлого года 20 миллионов было потрачено на смену искусственного газона на «Спартаке». Тогда стадион благополучно прошел испытания на соответствие требованиям «Стандарта РФС».

Искусственный газон производства российской компании Bamard изготовлен из полиэтиленового волокна, которое можно эксплуатировать круглые сутки. Сезон, даже без включения системы обогрева, длится с начала апреля до конца октября.

 

Ранее редакция сообщала, что стадион «Спартак» сможет проводить матчи ФНЛ-1.

Фото пресс-службы РАТМ Холдинга

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Рубрики : Общество Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : стадион реконструкция Мэрия город


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