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Следственный комитет напомнил чиновникам про подарки

  • 07/11/2022, 09:49
взятка чиновнику
Представителям органов власти предупредили о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки, чтобы не возник конфликт интересов.

Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса запрещают федеральным государственным служащим, федеральным государственным гражданским служащим получать в связи с исполнением ими должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц —подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения, напоминает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области

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— Подарки, полученные федеральным государственным служащим в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, признаются федеральной собственностью и подлежат передаче по акту в орган, в котором он замещает должность федеральной государственной службы (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации), —говорится в сообщении СК. —  Получение соответствующим лицом подарка в иных случаях является нарушением запрета, создает  условия возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, в случае, когда подарок расценивается как взятка — уголовную ответственность.

Кроме того, получение подарков должностными лицами во внеслужебное время от своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного управления, является нарушением установленного запрета.

 

Ранее редакция сообщала о том, как муниципальный чиновник получал взятку обедами в ресторане и билетами на курорт. 

Фото пресс-службы СК по Новосибирской области

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Подарок Взятка чиновнику


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