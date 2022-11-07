Следственный комитет напомнил чиновникам про подарки

Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса запрещают федеральным государственным служащим, федеральным государственным гражданским служащим получать в связи с исполнением ими должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц —подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения, напоминает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области

Кроме того, получение подарков должностными лицами во внеслужебное время от своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного управления, является нарушением установленного запрета.

Ранее редакция сообщала о том, как муниципальный чиновник получал взятку обедами в ресторане и билетами на курорт.