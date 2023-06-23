ЕС ввел запрет на поставки в РФ электрокаров, гибридов и ряда автомобилей с ДВС

В соответствии с 11-м пакетом антироссийских санкций, вводится запрет на поставки в РФ электромобилей и гибридных машин, а также некоторых авто с двигателями внутреннего сгорания, говорится на сайте Еврокомиссии. Ограничение вступает в силу сегодня, 23 июня.

При этом отмечается, что ныне действующий запрет на поставки в РФ люксовых автомобилей расширен на все новые и подержанные автомобили, объем двигателя которых составляет более 1,9 тыс. куб. см, а также на электрокары и гибридные машины.

Кроме того, в рамках 11-го пакета санкций вводится полный запрет на поставку некоторых видов автокомпонентов.

Также очередной пакет антироссийских санкций ЕС включает 87 юридических лиц и дополнительные запреты на транзит товаров через РФ.

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