Чиновнику и бизнесмену под Новосибирском вынесли приговор за мошенничество

Суд вынес приговор заместителю главы поселка Линево Искитимского района Емельяненко А.П. и директору одной из местных фирм Пащенко В.П.. Их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, а в случае с чиновником — с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба Искитимского районного суда.

Хищение бюджетных средств рабочего поселка происходили путем заключения муниципальных контрактов на строительство объекта капитального строительства на общую сумму 4 396 462 руб.

— Емельяненко и Пащенко признаны виновными каждому из них назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, — говорится в сообщении.

Также с осужденных возмещен ущерб в 1,8 млн рублей в пользу поселка.

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