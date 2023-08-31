Жители Новосибирска и области увидели голубую Луну

В ночь с 30 на 31 августа жители Новосибирска увидели необычное астрономическое явление — голубую Луну.

Правда горожане не смоги получить полное удовольствие от созерцания такого редкого явления. Новосибирск сильно освещен в ночное время суток, поэтому искусственный свет перебил яркость луны. Для наиболее лучшего просмотра нужно было ехать за город.

Напомним, что это явление происходит всего раз в 2-3 года. По факту, это было второе полнолуние за месяц. Сама Луна не изменяла цвет. Такое название происходит из выражения «Once in a Blue Moon», что переводится как «однажды при голубой Луне». Оно употребляется, когда что-то случается очень редко.

Следующее подобное явление можно будет наблюдать только в 2026 году.

Ранее редакция сообщала о том, что уникальную голубую Луну смогут увидеть новосибирцы в конце августа.