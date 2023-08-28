Экс-руководителя Росздравнадзора и двух сообщников будут судить в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области. Елена Хрусталева обвиняется в превышении должностных полномочий и мошенничестве и покушении на мошенничество.

Также судить будут и двух сотрудников. Им инкриминировалось использование поддельного документа и покушение на мошенничество.

— По версии следствия, руководитель Росздравнадзора в сентябре 2021 года, превышая полномочия, без проведения необходимых процедур и заключения трудового контракта назначила на должность начальника финансового отдела своего знакомого. Второй обвиняемый в целях официального трудоустройства на должность представил в кадровую службу органа власти поддельный диплом о высшем образовании, — сообщает областная прокуратура.

Сотрудник без образования и руководитель территориального подразделения заключили договор с клининговой компанией на уборку помещений. Чистота в здании не наводилась, а деньги за услуги обвиняемые положили в собственный карман. Подобную махинацию они же провернули и с госконтрактом на услуги автотранспортного обслуживания. Для этого они привлекли третьего обвиняемого — директора коммерческой организации, с которым вступили в преступный сговор. Таким образом, успели похитить 200 тысяч рублей.

Руководитель финансового отдела за счет Росздравнадзора намеревался отремонтировать автомобиль своей супруги. Однако не успел, так как сомнительные схемы уже раскрыли сотрудники правоохранительных органов.

— В целях обеспечения исполнения приговора на денежные средства бывшего руководителя Росздравнадзора в размере 100 тыс. рублей наложен арест. Также арестованы банковские счета бывшего руководителя и второго обвиняемого и автомобиль, принадлежащей супруге последнего, — добавили в прокуратуре.

Дело преступной троицы скоро начнет рассматривать Центральный районный суд.